Último jogo do ano mostra que base pode ser solução para São Paulo endividado

O duelo com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, mostrou que as categorias de base podem ser a solução para um endividado São Paulo na próxima temporada.

A partir de 2025 o Tricolor terá de "apertar os cintos" em termos financeiros, já que terá de atender a diversas imposições de governança por parte da Galapagos Capital, que disponibilizará ao clube R$ 240 milhões graças à criação do FIDC (fundo de investimentos em direitos creditórios).

A partir de 2025, o São Paulo será obrigado a apresentar superávit em seus balanços financeiros, além de ter um limite de captação de novos empréstimos e gastos em contratações e salários.