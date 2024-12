Santos espera oficializar novo técnico até o final da semana

Renato Gaúcho, por sua vez, foi descartado. O técnico acabou de se desligar do Grêmio, mas não agrada a parte da diretoria alvinegra.

Já Luís Castro ficou distante. O português era o plano A do Santos, porém afirmou que não pretende voltar a trabalhar antes do meio de 2025.

O Alvinegro Praiano está sem técnico após demitir Fábio Carille. O treinador foi mandado embora no último dia 18, logo após confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na próxima temporada, o Santos irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. O Estadual, aliás, começa já no dia 15 de janeiro.