Estêvão leva três prêmios, e Botafogo domina seleção do Brasileiro; veja vencedores do Bola de Prata

A ESPN revelou, nesta segunda-feira, um dia após o término do Campeonato Brasileiro, os ganhadores da 55ª edição do prêmio Bola de Prata. O Botafogo, campeão nacional depois de 29 anos, dominou a seleção do torneio. Contudo, o grande destaque individual foi Estêvão, atacante do Palmeiras, que levou três troféus.

O garoto de 17 anos, além de marcar presença no time ideal, também foi eleito revelação e melhor jogador da Série A, faturando a Bola de Ouro.

A seleção do Brasileiro, no total, conta com cinco jogadores do Botafogo. Já o vice-campeão Palmeiras emplacou dois atletas na equipe. Há ainda dois nomes do Internacional, um do Cruzeiro e um do Corinthians. O técnico Artur Jorge levou o troféu Telê Santana de melhor treinador.