Corinthians completa seis anos sem derrotas para o Grêmio

Desde então, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com três vitórias do Corinthians e nove empates, resultado que se tornou frequente entre os times no período, que ainda contou com seis igualdades sem gols.

Em 2024, o Corinthians não teve domínio sobre o Grêmio apenas no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. As equipes duelaram na competição e, após dois empates sem gols, o Timão eliminou o Imortal nos pênaltis dentro do estádio Couto Pereira, que estava sendo utilizado pelos gaúchos durante as reformas na Arena do Grêmio.

Com 56 pontos em 38 jogos, o Corinthians terminou o Brasileirão na sétima colocação, conseguindo uma vaga na pré-Libertadores, após uma incrível arrancada de nove vitórias seguidas.