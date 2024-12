Ceni faz análise da temporada e comemora Bahia na Libertadores com camisa retrô de 88

??? BORA, @ecbahia! O primeiro clube brasileiro a disputar a CONMEBOL #Libertadores está de volta após 3?6? anos, por um sonho de #GloriaEterna! pic.twitter.com/l1vL6dzv8U

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 8, 2024

Ao fazer uma análise da temporada, o treinador confia que o ano do Bahia foi bom apesar das turbulências nos últimos meses. Além disso, Ceni acredita que o Tricolor de Aço merecia pelo menos um título.

"Acho que faltou um título, seja do Campeonato Baiano ou da Copa do Nordeste, teria ajudado muito na base para a sequência. Acho que a gente se superou naquele momento, jogamos um clássico com um a menos por 60 minutos, depois perdemos nos pênaltis, mas tivemos um grande crescimento no início do Campeonato Brasileiro. Chegar na Pré-Libertadores é muito importante, acho que a gente sempre pode mais, temos que querer sempre mais", analisou Ceni. Com 53 pontos em 38 jogos, o Bahia encerrou o Brasileirão na oitava posição.