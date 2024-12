Atacante do West Ham que destruiu Ferrari em acidente é operado na perna

"Todos no clube desejam a Michail uma rápida recuperação e desejam expressar sua sincera gratidão à família do futebol em geral pelo enorme apoio demonstrado desde as notícias de ontem, além de estender um sincero agradecimento aos serviços de emergência e socorristas que atenderam Michail imediatamente após o incidente, e à equipe médica que continua a ajudá-lo em sua recuperação", disse.

Michail Antonio é um dos jogadores mais identificados do elenco com a torcida do West Ham. Na atual temporada, ele tem 15 jogos e apenas um gol marcados.

Sem poder contar com Antonio, o West Ham entra em campo nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), quando receberá o Wolverhampton pelo Campeonato Inglês.