Do campeão aos rebaixados, veja quem é quem no Campeonato Brasileiro 2024

Chegou ao fim neste domingo mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Todas as 20 equipes participantes do torneio entraram em campo simultaneamente para seus últimos jogos. Com Botafogo campeão, veja como ficou a tabela do Brasileirão 2024.

Botafogo conquista Brasileiro após 29 anos

A espera para o botafoguense acabou. O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e voltou a ser campeão brasileiro após 29 anos. O último título do Glorioso no torneio havia sido conquistado em 1995.