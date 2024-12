Botafogo vence reservas do São Paulo e é campeão brasileiro após 29 anos

A única oportunidade do São Paulo aconteceu aos 35, quando William Gomes recebeu longo lançamento de Alan Franco, matou no peito e, ao sair cara a cara com John, tentou encobrir o goleiro, mandando para fora.

Depois disso, o Botafogo, enfim, abriu o placar. Aos 37 minutos, Santiago Longo errou o domínio na saída de bola e foi desarmado por Marçal e acionou Igor Jesus, que, por sua vez, deu passe açucarado para Savarino sair cara a cara com Jandrei e tocar com categoria, encobrindo o goleiro são-paulino, para abrir o placar.

Antes do apito final os donos da casa ainda tiveram a chance de ampliar. Alex Telles recebeu lançamento nas costas de Ruan, dominou e invadiu a área, saindo na cara do gol, mas viu Jandrei fazer grande defesa. No rebote, Igor Jesus bateu firme, mas o goleiro são-paulino novamente bloqueou o arremate e, na sequência, Alan Franco afastou o perigo, impedindo que a bola cruzasse a linha do gol.

São Paulo empata

Com a vantagem no placar, o Botafogo voltou para o segundo tempo sem grandes ambições. O plano, aparentemente, era apenas administrar a vitória parcial para não correr qualquer risco de deixar o título brasileiro escapar.

Ainda assim, os donos da casa quase ampliaram a vantagem aos 12 minutos, quando Luiz Henrique recebeu de Almada após corta-luz de Igor Jesus e bateu da entrada da área, no cantinho, obrigando Jandrei a se esticar todo para espalmar para escanteio.