Abel faz mudança no ataque do Palmeiras para enfrentar o Fluminense; veja escalações

Estamos escalados pra última rodada do @Brasileirao 2024! AVANTI! ????#AvantiPalestra #PALxFLU pic.twitter.com/YaOXiTdiC8

? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 8, 2024

O Fluminense, por sua vez, vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato e Lima; Arias, Germán Cano e Serna.

O técnico Mano Menezes tem o desfalque de Facundo Bernal, suspenso. Por outro lado, volta a contar com Ganso, que cumpriu gancho no compromisso contra o Cuiabá.

A partida tem mais dos que os três pontos em jogo. De um lado, o Palmeiras é o vice-líder, com 73 pontos, três atrás do Botafogo. Assim, ainda tem chance de conquistar o título. E, para isso, o Verdão precisa vencer e torcer pela derrota do Glorioso, que enfrenta o São Paulo, no mesmo horário, no Nilton Santos.