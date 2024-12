Palmeiras x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do duelo decisivo pelo Brasileirão

O técnico Abel Ferreira conta com duas novidades no time. O lateral Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez, que estavam suspensos na rodada passada, voltam a ficar à disposição. Por outro lado, Vitor Reis tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Já o Fluminense entra em campo para evitar o rebaixamento à Série B. O Tricolor venceu o já rebaixado Cuiabá por 1 a 0 na última quinta-feira, mas ainda reúne chances matemáticas de cair para a Segunda Divisão.

O time carioca figura no 15º lugar do torneio, com 43 pontos, dois acima do Red Bull Bragantino, primeira equipe no Z4. Os comandados de Mano Menezes, portanto, só dependem de si para escapar da queda.

O treinador tem um desfalque certo para enfrentar o Palmeiras: Facundo Bernal, suspenso. Já o meia Ganso volta de suspensão e reforça o Flu na partida decisiva.

FICHA TÉCNICA