Palmeiras completa 300 jogos consecutivos com jogadores da base em campo

Não é de agora que as Crias da Academia têm rendido bons frutos ao Palmeiras. Tanto é que o clube completou nesta última quarta-feira a marca de 300 jogos consecutivos com jogadores da base em campo.

A marca foi atingida na vitória de virada do Verdão sobre o Cruzeiro, no Mineirão. A série já dura mais de três anos e dez meses.

A última vez que o Alviverde entrou em campo sem nenhum atleta formado na base foi num duelo diante do Grêmio, no dia 15 de janeiro de 2021. Naquela oportunidade, o time comandado por Abel Ferreira empatou por 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro do ano anterior.