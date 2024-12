Inglês: United cai em casa para Nottingham Forest, e perde 2ª seguida

Já o Nottingham, sensação da Premier League, se recupera da derrota para o City na última rodada e chega aos 25 pontos, pulando para quinto lugar, na zona de classificação para competições europeias.

Classificação e jogos Inglês

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United fará clássico contra o Manchester City, no domingo (15), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Antes, os Red Devils entram em campo pela Liga Europa, contra o Viktoria Plzen, na quinta-feira (12), às 14h45, na República Tcheca.

Já o Nottingham recebe o Aston Villa em seu próximo confronto, no sábado (14), às 14h30.

Como foi o jogo

O Nottingham Forest surpreendeu e abriu o placar no segundo minuto de partida. Anderson cobrou escanteio e o zagueiro Milenkovic subiu mais alto para balançar as redes.

O United, no entanto, empatou aos 17. Garnacho recebeu passe de Ugarte e ficou cara a cara com o goleiro. No rebote, Hojlund teve gol livre para marcar. Ainda no primeiro tempo, Bruno Fernandes acertou o travessão em cobrança de falta.