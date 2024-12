Ídolo do Corinthians, Jô revela torcida para Yuri Alberto ser artilheiro do Brasileiro: "Tem talento"

O atacante Jô, ídolo do Corinthians, revelou estar na torcida para que Yuri Alberto seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. O heptacampeão nacional pelo Timão elogiou o camisa 9 e disse que não concordava com as críticas que foram feitas durante o ano ao companheiro de posição.

Se Yuri terminar o Brasileirão como artilheiro, vai repetir o feito de Jô, que foi quem mais marcou gols na liga nacional de 2017, ao lado de Henrique Dourado. Na ocasião, Jô foi o primeiro goleador do Brasileiro a vestir a camisa do Corinthians.

"Eu estou torcendo muito para que isso aconteça (Yuri se tornar artilheiro), quebra de recordes, estatísticas, essas coisas são feitas para serem quebradas e é bacana, porque você vê que é um jogador que tem um talento, como o Yuri. Eu dei uma entrevista lá em maio ou abril, o pessoal massacrando-o e só ele sabe o quanto ele passou e eu dei uma entrevista falando que eu acreditava muito no potencial dele e ele mostrou que ele não desaprendeu a jogar bola, era questão de futebol, de confiança, a gente sabe disso e eu, especificamente, posso falar com autoridade. Eu tenho certeza que ele está muito feliz com o desempenho dele e que ele quer entrar na história do Corinthians como o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro (pelo Timão). Eu vou estar aqui torcendo com certeza para que isso possa acontecer", comentou Jô à Corinthians TV.