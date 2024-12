Grêmio faz último treino antes de duelo contra o Corinthians

AGORA É JOGO ???? O sábado foi marcado pelo último treino antes do duelo deste domingo. Amanhã, é todos na Arena!

? Lucas Uebel | Grêmio FBPA https://t.co/2jRali66yg pic.twitter.com/ZFnqlAcxZo

? Grêmio FBPA (@Gremio) December 7, 2024

Apesar de já estar livre do rebaixamento, a partida tem importância para o Grêmio, já que a equipe mira ficar com uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2025. O duelo também marcará a despedida do ídolo e zagueiro Pedro Geromel.

Para o jogo, Renato Gaúcho não terá à disposição o goleiro Marchesin, os zagueiros Rodrigo Ely e Kannemann e o atacante Aravena. Por outro lado, o técnico terá os retornos de Pedro Geromel, Dodi, Soteldo e Cristaldo, que haviam sido preservados na última partida.

Ao fim da partida contra o Corinthians, os jogadores entram oficialmente de férias. A reapresentação acontece em janeiros de 2025, ainda sem data definida.