Em má fase, Manchester City tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos

O Manchester City ficou no empate com o Crystal Palace neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park. A equipe do técnico Pep Guardiola segue em má fase na temporada e tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos em todas as competições.

Nesse período, o Manchester City sofreu seis derrotas, dois empates e conquistou uma vitória, com somente 18,5% de aproveitamento. Segundo dados do Sofascore, o time anotou 12 gols e precisou de 12,2 finalizações até marcar.

Por outro lado, foram 21 gols sofridos, 41 grandes chances cedidas e apenas 4,9 finalizações até sofrer um gol. A equipe do técnico Pep Guardiola ainda teve uma média de 64,2% de posse de bola.