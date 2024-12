Confiante em fuga do Z4, presidente do Fluminense admite ano ruim e garante força mental do elenco

O Fluminense viaja neste sábado para São Paulo para jogar contra o Palmeiras, no domingo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o embarque, o presidente do clube, Mário Bittencourt passou confiança e otimismo para a torcida, acreditando que a equipe escapará do rebaixamento.

"A gente se preparou muito nessa última semana, assim como para as outras partidas, e acabamos chegando na última rodada ainda dependendo apenas de nós. Acho que o mais importante é essa mensagem positiva e que estamos preparados para o jogo de amanhã. Sabemos que é um confronto muito difícil, mas a gente se preparou muito para essa última batalha e é muito importante que nossos torcedores estejam junto de nós amanhã", afirmou o mandatário do Tricolor.