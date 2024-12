Times cariocas dominam a seleção da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro; Corinthians tem dois jogadores

Os times cariocas dominaram a seleção da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta sexta-feira. Botafogo, Vasco e Flamengo tiveram pelo menos dois representantes cada, além do Corinthians, que também colocou dois jogadores na escalação.

Líder do Brasileirão, o Botafogo venceu o Internacional, na última quarta-feira, por 1 a 0, no Beira-Rio. Autor do gol da vitória, o meia Jefferson Savarino entrou na seleção com o goleiro Gatito Fernández, que também teve um bom desempenho na partida.

O Vasco bateu o Atlético-MG, por 2 a 0, em São Januário, também na quarta-feira. Com um gol e uma assistência, o meia Philippe Coutinho e o lateral esquerdo Lucas Piton, com uma assistência, representaram o Cruzmaltino na escalação. Além deles, o zagueiro João Victor também foi selecionado.