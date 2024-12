Grêmio prepara ações para despedida de Geromel contra o Corinthians

O zagueiro Geromel faz neste domingo, contra o Corinthians, seu último jogo com a camisa do Grêmio. Em homenagem ao defensor, o Tricolor Gaúcho está preparando uma série ações especiais para sua despedida.

O clube confeccionará 30 mil máscaras do zagueiro gremista e as distribuirá para os torcedores que estiverem presentes na Arena do Grêmio. Também serão produzidas nove mil braçadeiras de capitão de Geromel e três mil adesivos sobre a despedida. Os materiais poderão ser retirados em uma tenda em frente à loja do time na Esplanada do estádio.

A despedida também marcará o último dia da exposição do zagueiro, que foi inaugurada no dia 23 de novembro. Os torcedores poderão relembrar momentos do defensor com a camisa do Grêmio, além de camisas, chuteiras e troféus que estão em exibição.