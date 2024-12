Saída de Luciano pode ser o preço para São Paulo ter Oscar em 2025; entenda

O São Paulo sonha com Oscar para 2025. A diretoria já admitiu publicamente que a contratação de um meio-campista armador, o típico "camisa 10", é uma das prioridades para a próxima temporada e, nos bastidores, já abriu conversas com o atleta revelado em Cotia e que há anos atua no futebol chinês para repatriá-lo.

O grande problema é que seu retorno ao Morumbis não seria nada fácil. Primeiro porque Oscar se acostumou a receber um dos maiores salários do mundo do futebol na China. Segundo porque clubes mais estáveis financeiramente, como o Flamengo, também já se interessam por ele - o Rubro-Negro, inclusive, esteve a detalhes de anunciá-lo.

Após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, na última quarta-feira, em pleno Morumbis, Luciano deixou em aberto sua permanência no São Paulo em 2025. Especulado no Cruzeiro, o camisa 10 avalia sua perspectiva de futuro no Tricolor e pode interpretar a chegada de um meio-campista como ameaça a sua titularidade.