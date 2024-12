Landim fala sobre substituto de Gabigol e vê "grupo difícil" para o Flamengo no Mundial

Na tarde desta quinta-feira, foram sorteadas as chaves do Mundial de Clubes 2025. O Flamengo caiu no Grupo D ao lado de Chelsea, Esperánce de Tunis e Léon. Após o sorteio, o presidente Rodolfo Landim falou sobre as perspectivas do time rubro-negro na primeira fase.

"Nossa chave é difícil, mas estou muito confiante. O Flamengo está muito bem preparado. A competição acontecerá em um momento bom, ainda no meio do ano, quando a equipe não estará tão cansada como costuma ficar no final da temporada", analisou.

Landim ainda contou que pretende conversar com o técnico Filipe Luís nesta terça-feira para avaliar um substituto para o atacante Gabigol, de saída do Flamengo.