Filipe Luís comenta "ataque anárquico" do Flamengo após vitória: "Não gosto"

Com a vitória sobre o Criciúma, o Flamengo ajudou de certa forma o rival Fluminense, que briga contra o rebaixamento. Filipe Luís respondeu sobre os pedidos da torcida rubro-negra para entregar a partida.

"Sinceramente não influenciou absolutamente nada, não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma. Jogamos para nós, para nossa torcida e pelos nossos valores. Preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros", comentou.

"Poderia estar falando aqui depois de uma derrota. E aí todo mundo teria falado: 'entregou o jogo'. De forma nenhuma. Não entregamos o jogo, somos profissionais, mas muito acima de ser profissional são os nossos valores como pessoas. O que me fez chegar aqui e sentar nessa cadeira foi dar tudo que tenho pelo futebol, e jamais abriria mão disso", acrescentou.

Com outros resultados da 37ª rodada do Brasileirão, foi definido que o Flamengo terminará a competição na terceira colocação. Atualmente, a equipe se encontra com 69 pontos.

O Flamengo fará o último jogo da temporada no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.