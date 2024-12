Após vitória sobre o Cuiabá, Fuentes diz que Fluminense está pronto para o "exame final" no Brasileirão

KENO CHUTA, O GOLEIRO DÁ REBOTE E KEVIN SERNA ABRE O PLACAR NO MARACA! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/4N3EWFfOSK

Sobre a decisão contra o Verdão, no próximo domingo, no Allianz Parque, o jogador garantiu que o time está pronto para encarar o desafio. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega na rodada final disputando o título com o Botafogo.

"Somos uma equipe grande e forte que tem jogadores acostumados com esse tipo de situação, que já jogaram muitas finais e teremos uma a mais. Como se diz, esse será o exame final do ano e teremos que passar, e o grupo está disposto e com muita vontade de ir a São Paulo fazer o melhor," finalizou.