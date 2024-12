Vitória busca empate contra o Grêmio no Brasileirão e se aproxima de vaga na Sul-Americana

A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. Na noite desta quarta-feira, o Vitória buscou o empate contra o Grêmio, em 1 a 1, no Barradão. João Pedro abriu o placar para o Tricolor gaúcho, enquanto Alerrandro deixou tudo igual para o Leão.

Com o resultado, o Vitória se aproximou de uma vaga na Copa Sul-Americana 2025. O Leão chegou aos 46 pontos e aparece na 11ª colocação. Do outro lado, o Grêmio também segue com chances de ir ao torneio continental. O Tricolor gaúcho ainda está na zona de classificação para a Sula e ocupa o 12º posto, com 45 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela 38ª e última rodada do Brasileirão. O Vitória visita o Flamengo no Maracanã, enquanto o Grêmio recebe o Corinthians na Arena do Grêmio. Ambos os jogos acontecem simultaneamente neste domingo, às 16h (de Brasília).