Flamengo vence, emenda oitavo jogo invicto no Brasileiro e afunda Criciúma na tabela

O Flamengo não se importou com o desespero do Criciúma, que luta desesperadamente para escapar do rebaixamento, e venceu com facilidade a equipe catarinense na noite desta quarta-feira. Atuando no Heriberto Hülse pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro triunfou por 3 a 0, com gols de Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo.

Com o resultado, o Flamengo, que emendou o oitavo jogo sem perder na competição, segue na terceira posição na tabela de classificação, agora com 69 pontos. Na última rodada da competição, o time se despedirá da temporada recebendo o Vitória, no Maracanã, na partida que marcará também a despedida do atacante Gabigol.

Já o Criciúma segue na 17ª colocação com apenas 38 pontos. A equipe catarinense aguardará os resultados dos concorrentes diretos Bragantino e Fluminense, que entram em campo nesta quinta-feira contra Athletico-PR e Cuiabá, respectivamente. Se o Tricolor vencer, o Tigre estará rebaixado.