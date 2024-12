Ex-Boca Juniors, Valentín Barco tem casa assaltada na Espanha

"Obviamente temos câmeras. Dois homens entraram pela casa do lado, estiveram 50 minutos dentro de casa e saíram 10 minutos antes de nós chegarmos.... O mais estranho é que apenas um empregado sabia dos nossos movimentos durante essas horas", explicou.

? ¡Barco ya entrena con sus compañeros! ?? pic.twitter.com/6F0RoUIBXi

? Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 19, 2024

Por fim, a jovem influenciadora afirmou que já fez a queixa sobre o ocorrido e que todos estão bem: "Já fizemos queixa, esperamos que não seja algo que não dê em nada. Estamos bem, e os bbs (cachorros), que nunca pararam de latir, estão bem também".

Valentin Barco tem apenas 20 anos e é visto como uma das grandes promessas do futebol argentino. Formado no Boca Juniors, ele deixou o clube de Buenos Aires no começo de 2024 e rumou ao Brighton, da Inglaterra. Atualmente, o lateral-esquerdo está emprestado do clube inglês ao Sevilla.