Entenda quais são as regras do sorteio do Mundial de Clubes de 2025

Os potes do sorteio do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 estão definidos. Nesta terça-feira, a entidade organizadora da competição divulgou as regras do sorteio, que será realizado nesta quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, a partir das 15 horas (de Brasília).

A Fifa afirmou que o sorteio tem como princípio a garantia da competitividade, da diversidade geográfica e do equilíbrio do torneio, não só na fase de grupos, como no mata-mata. As 32 equipes que disputarão o torneio foram divididas em quatro potes, levando em conta as posições no ranking de cada confederação.

A competição será disputada nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho a 13 de julho. Os jogos serão disputados em 11 estádios, localizados em 12 sedes distintas.