Em má fase, Cruzeiro e Atlético-MG têm campanhas piores que o Atlético-GO nas últimas dez rodadas

Semana decisiva do Brasileirão, com jogos na quarta-feira e no domingo. Vamos em busca da vitória!#FechadoComOCruzeiro #Lavitan pic.twitter.com/bTDs4B9hl0

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 2, 2024

Já o Atlético-MG vem de 11 jogos sem vitórias em todas as competições e oito rodadas sem triunfar no Brasileirão. O Galo é o 13º colocado, com 44 tentos, e não tem mais chances de garantir vaga na Copa Libertadores de 2025.

Além disso, as duas equipes acabaram com vice-campeonatos nesse período. O Cruzeiro foi superado pelo Racing, da Argentina, por 3 a 1, na final da Copa Sul-Americana. Enquanto o Atlético-MG perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, por 4 a 1 no agregado, e foi superado pelo Botafogo, por 3 a 1, na decisão da Copa Libertadores.