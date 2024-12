Com Estêvão, Falcão e grandes nomes, Franca recebe Jogo das Estrelas Brasil em prol do Hospital do Câncer

No próximo dia 20 de dezembro, Franca, cidade do interior de São Paulo, receberá o tradicional Jogo das Estrelas Brasil, que reúne personalidades do esporte, da música e da televisão. A partida será realizada no Estádio Doutor José Lancha Filho, o Lanchão, a partir das 19h (de Brasília).

Na edição de 2024, o jogo será entre os amigos de Estêvão, do Palmeiras, Falcão, ex-jogador de futsal, Denílson, pentacampeão com a Seleção Brasileira e Fausto Carvalho, influenciador digital conhecido como "Menzinho". 100% da bilheteria do encontro será revertida para o Grupo Santa Casa de Franca, que gerencia o Hospital do Câncer na cidade.