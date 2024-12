Técnico do sub-20 explica o que mudou no São Paulo antes de final da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela final da Copa do Brasil sub-20, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi, às 20h (de Brasília). O treinador do Tricolor paulista, Allan Barcelos, um dos responsáveis pela boa fase da equipe, elogiou os jogadores e contou um pouco sobre sua metodologia e as mudanças que implementou.

"Sabemos que é uma geração talentosa, dedicada e protagonista, apenas buscamos aproveitar o que estava sendo trabalhando, retomar confiança e equilibrar as fases do jogo, em especial, a fase defensiva. Não tínhamos muito tempo para trabalhar", disse Allan Barcelos.

"Tive o privilégio de passar por todas categorias e gerações dentro do clube, todas elas tem particularidades diferentes. No sub-20, temos que buscar ajudá-los para além das quatro linhas, momento de visibilidade maior, reconhecimento e até mesmo críticas, precisamos ter um cuidado maior com essa molecada. Por fim, não tive problemas referente a comunicação, já havia trabalhado com grande parte do elenco no sub-17, isso facilitou muito a adaptação, me ajudaram muito", acrescentou o treinador.