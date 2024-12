Conheça o Pachuca, rival do Botafogo na Copa Intercontinental

Com a conquista da Copa Libertadores da América no último sábado, o Botafogo assegurou sua participação na Copa Intercontinental de 2024. Seu primeiro adversário na competição será o Pachuca, do México, que se garantiu no torneio por ter vencido a Liga dos Campeões da Concacaf.

Este foi o sexto título do Pachuca na competição. Desta vez, a conquista veio de maneira invicta ao bater o Columbus Crew, dos Estados Unidos, por 3 a 0 na grande decisão, que foi disputada no dia 1º de junho deste ano.

Apesar do título expressivo no meio de 2024, a equipe mexicana enfrenta um momento de crise. O Pachuca terminou a fase classificatória do Campeonato Mexicano em 16º lugar, tendo vencido apenas três jogos em 17 partidas, e não conseguiu a classificação para a próxima fase da competição.