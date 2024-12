No fim, Juventus sofre empate do Lecce e desperdiça chance de assumir a quinta colocação do Italiano

Neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visitou o Lecce no Estádio Via del Mare e empatou por 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Andrea Cambiaso, enquanto Rebic deixou tudo igual.

Com o resultado, a Juventus, apesar de seguir invicta (seis vitórias e oito empates), desperdiçou a chance de assumir a quinta colocação e seguiu na sexta, agora com 26 pontos. A Lazio é o time que se encontra em quinto, com 28 pontos. No entanto, perdeu na rodada. Do outro lado, o Lecce ficou em 16º, com 13 somados. A equipe tem apenas dois a mais em relação ao Como, primeiro time do Z4.

A Juventus retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Bologna, novamente pelo Campeonato Italiano. Desta vez a partida acontece no Juventus Stadium, às 14h (de Brasília). Também no sábado, o Lecce duela diante da Roma. O jogo está marcado para às 16h45, no Stadio Olimpico.