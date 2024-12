Grêmio x São Paulo: Franco Cristaldo foi o destaque do jogo no Sul

O Grêmio superou o São Paulo neste domingo e ganhou um sentimento de alívio no Brasileirão 2024, ficando mais longe da zona de rebaixamento. O triunfo gaúcho teve Franco Cristaldo como o grande nome em campo.

Com intensa movimentação no setor ofensivo, o meia argentino trouxe grandes problemas para a defesa são-paulina, principalmente no primeiro tempo. Cristaldo marcou um gol e ainda deu cinco passes decisivos para os companheiros.

Em 2024, Cristaldo apresenta números positivos com a camisa gremista: foram 57 jogos, com 13 gols e 5 assistências.