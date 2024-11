Atlético-MG e Botafogo fazem a grande final da Libertadores

A grande final da Copa Libertadores é brasileira e acontece neste sábado. Atlético-MG e Botafogo decidem o título a partir das 17h(de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital da Argentina. O Galo, campeão em 2013, busca a segunda conquista de sua história. Já o Glorioso luta por um caneco inédito.

Nas semifinais, os dois times atropelaram seus rivais. O Botafogo até perdeu de 3 a 1 para o Peñarol no Uruguai, mas com um time misto, pois goleou no Rio de Janeiro por 5 a 0. O Galo fez 3 a 0 no River Plate em Minas Gerais e administrou o empate sem gols neste mesmo Monumental de Núñez.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, sabe que o equilíbrio emocional pode pesar nesta partida.