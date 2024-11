Aline Gomes comemora estreia como titular pela Seleção Brasileira

"Bom, é um cara inteligentíssimo. Acho que deu para perceber no jogo, até nas nossas reuniões que nós temos. No jogo, a gente fez um modelo que até surpreendeu todo mundo, né? Elas não conseguiram marcar e a gente conseguiu fazer dois gols muito rápido. E também quero destacar essa oportunidade que ele dá para todo mundo", explicou.

A convocação para os amistosos na Austrália trouxe à memória momentos marcantes para a jovem jogadora. Ela lembrou sua experiência em 2023, quando foi chamada como suplente para a Copa do Mundo.

"Aquela convocação foi como se eu tivesse mudado a minha vida, né? Foi uma convocação para a Copa do Mundo. O resultado, com certeza, não foi o que a gente esperava, mas eu pude fazer 18 anos aqui, foi a primeira vez que vi a Marta de perto, convivi com ela, com a Debinha também e com as meninas que eu assistia sempre na televisão. Então foi uma experiência muito boa, apesar de eu ter vindo como suplente, ter ficado menos dias do que as meninas. Mas vivi como se fosse a oportunidade da minha vida e foi para que mudasse tudo."

Por fim, Aline também compartilhou seus objetivos na Seleção Brasileira.

"Agora com o meu retorno, eu vim na primeira convocação do ano, agora estou vindo na última, então considerando essa volta, espero permanecer. A história mesmo que eu quero é ser campeã da Copa do Mundo, em 2027, no Brasil", concluiu.

A Seleção Brasileira encara a Austrália novamente no domingo, às 5h45 (de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast, fechando a última Data FIFA do ano.