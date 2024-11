Técnico do Botafogo vê final da Libertadores como "jogo mais importante" da carreira: "Daremos tudo"

? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 29, 2024

O comandante botafoguense também destacou as principais diferenças da final de amanhã para os demais jogos em que Botafogo e Atlético-MG duelaram no ano. Na visão do técnico, o grande diferencial é o contexto de ser uma decisão.

"A diferença é que nós estamos perante um jogo em que tudo será decidido amanhã. Todo o contexto, todo o envolvimento, faz a diferença. Com a experiência que temos no futebol, já tivemos oportunidade de disputar outras finais, mas não com a mesma dimensão da que poderemos ter amanhã. Sabemos que o contexto é totalmente diferente, ou seja, aquilo que é favoritismo se reduz a uma igualdade entre as duas equipes e faz com que o resultado final possa ser decidido nos detalhes. E o detalhe pode ser a ambição, a atitude competitiva que cada uma das equipes pode ter. O contexto será sempre muito diferente daquilo que nós tivemos em termos de campeonato, do jogo do Rio e do último que jogamos na casa do adversário. Os dois times têm uma meta muito clara. Fizeram um percurso de grande exigência para chegar aqui. Aquilo que fica na história é o nome dos vencedores, e nós queremos que amanhã o nome falado seja Botafogo", apontou.

Por fim, Artur Jorge também fez um pedido para o torcedor: que acreditem no título da Libertadores. O português deixou claro que confia no elenco e solicitou que a torcida faça o mesmo, porque garra e esforço não faltarão.

"Eu sei que neste ponto é difícil nós encontramos um equilíbrio para poder conter aquilo que são as expectativas da nossa torcida, e aquilo que é também o equilíbrio para podermos encarar o jogo com o grau de dificuldade que ele tem. A verdade é que, se eu falar diretamente para o meu torcedor, eu digo: confiem e acreditem. Mas sabemos que temos pela frente um adversário dificílimo, ou que vamos ter uma tarefa árdua para conseguir vencer esse rival. Mas acredito nos meus jogadores. Nós iremos seguramente lutar por esse troféu até o último segundo, até a última gota de suor. É um objetivo que temos traçado desde algum tempo. Como essa equipe nunca falhou comigo e com nenhum botafoguense, sei que amanhã não falhará, independentemente do que possa acontecer. Essa equipe lutará com todas as forças, com toda sua competência, para conseguir vencer o rival e conquistar essa troféu tão ambicionado", finalizou.

Botafogo e Atlético-MG fazem a grande final da Libertadores neste sábado, a partir das 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.