PM descarta adiamento por segurança e garante votação de impeachment de Augusto Melo na segunda-feira

A votação de impeachment de Augusto Melo está confirmada. O pleito, que estava marcado para acontecer na última quinta, acabou sendo adiado a pedido da Polícia Militar por questões de segurança. Nesta sexta, porém, a PM garantiu que o Conselho Deliberativo se reunirá no Parque São Jorge para votar o afastamento do atual presidente do Corinthians na próxima segunda-feira.

Temendo possíveis manifestações de torcidas organizadas, que têm se demonstrado contra a votação do Conselho Deliberativo, a Polícia Militar precisou de tempo para montar um esquema de segurança a fim de evitar qualquer tipo de tragédia. Agora, com toda a parte operacional definida, a votação está garantida.

"Houve uma reunião de alinhamento técnico operacional para o planejamento do evento, com todas as agências envolvidas na operação, como Polícia Militar, CET, diretoria e equipe de segurança do clube, visando a unificação do canal técnico de comunicações, padronização e alinhamento de todas as ações, de forma a garantir a ordem pública e preservação da integridade de todos os participantes e conselheiros", afirmou Gentil Epaminondas de Carvalho Júnior, Coronel e Coordenador Operacional da PM-SP, à Gazeta Esportiva.