Giro europeu: Brighton empata com Southampton e perde a chance de dormir na vice-liderança do Inglês

Lens vence Reims entram na zona de classificação à Liga Conferência

Pela 13ª rodada do Campeonato Francês, o Lens visitou o Reims no Stade Auguste-Delaune II e venceu por 2 a 0, com gols de Thomasson e Nzola.

Assim, os visitantes, que chegaram aos 20 somados, pularam da nona colocação para a sexta. Com essa pontuação, dormem na zona de classificação à Liga Conferência. Do outro lado, o Reims caiu para a nona posição, com os mesmos 18 conquistados.

St. Pauli supera Holstein Kiel e dorme fora do Z4 do Alemão

Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, o St.Pauli recebeu o Kiel no Millerntor-Stadion e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Saliakas, Guilavogui e Eggestein, enquanto Harres diminuiu.

Assim, os mandantes alcançaram 11 pontos e escaparam do Z4 de forma parcial. Em caso de vitória do Heidenheim, o time retorna para a zona de perigo. Já o Kiel se complicou ainda mais na competição e seguiu com cinco pontos, na penúltima posição.