Mano fala em fazer escolhas melhores após empate e atualiza situação de Ganso e Keno

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Criciúma nesta terça-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para o Tricolor Carioca, que não conseguiu se distanciar do Z-4 com apenas três rodadas para o fim da competição. Diante do cenário negativo, o técnico Mano Menezes disse que precisa fazer escolhas melhores para fazer com que a equipe volte a vencer.

"Encerramos a rodada ainda fora dos últimos quatro, vamos pensar em pontuar no próximo jogo. Vamos trabalhar para vencer porque os adversários estão tendo dificuldade contra todo mundo. Juventude teve dificuldade contra o Cuiabá, fez o gol na última bola. Os times estão organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. Temos que fazer escolhas finais melhores para voltar a vencer. Estamos há cinco rodadas sem vencer e isso custa muito caro nessa hora", explicou Mano Menezes.