Santos: Guilherme fala da demissão de Carille e pressão: 'Era pesado'

Um dos principais destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, Guilherme chegou ao Santos graças a uma ligação do técnico Fábio Carille no começo do ano. Nesta quarta-feira, o atacante comentou a demissão do treinador.

O camisa 11 preferiu não opinar se a diretoria agiu de forma correta, mas demonstrou muito carinho pelo comandante, que levou o time ao título da Segunda Divisão.

"Vou falar por mim. Não posso responder pelo elenco. É futebol. Todos sabemos pelo próprio Carille que depois da história do Corinthians a relação com o torcedor não foi mais a mesma. A diretoria se juntou e decidiu pela demissão. Eu não posso opinar, sou pago para jogar futebol. Essa questão é da diretoria. A gente não pode se envolver com isso, jamais", comentou à reportagem.