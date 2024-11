Filipe Luís explica formação ofensiva do Flamengo contra o Fortaleza: "Fui para cima"

O Flamengo empatou sem gols com o Fortaleza nesta terça-feira, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís escalou quatro atacantes para tentar superar o time cearense, que segue sem perder em casa na competição.

O técnico do Flamengo foi a campo com Plata, Michael, Gabigol e Bruno Henrique no setor ofensivo. Gerson e Pulgar, que foi expulso no segundo tempo, foram os volantes.

"Fui pra cima, simples assim. Vim aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda em casa o ano inteiro e continua sem perder. Eu acreditava que a única forma de vencê-los seria atacando e indo para cima deles. Tentei aproveitar o momento do Plata. Com a falta do Everton e o Nico (De La Cruz) voltando de lesão, aproveitei para usar o Gerson, que é um volante que consegue ser mais um homem de ataque. Tentamos explorar os pontos do Fortaleza, que é um time que defende muito bem, bloqueia muito o meio, e a gente tentou desmontar essa defesa deles para conseguir machucá-los", disse Filipe Luís, em coletiva após o jogo.