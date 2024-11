Destaque do Santos, Guilherme recebe carinho de fãs e atende até corintianos em sessão de autógrafos

Rodrigo Matuck/Gazeta Press

A sessão teve início por volta das 15 horas (de Brasília), mas a fila para encontrar Guilherme começou mais cedo. A primeira torcedora chegou ao local às 13 horas.

Diversas pessoas marcaram presença na loja. As mais entusiasmadas eram as crianças. Um garoto vibrou como se tivesse marcado um gol após ganhar um autógrafo do ídolo. Adolescentes, adultos e idosos também foram prestigiar. Alguns funcionários de outras lojas do shopping fugiram do expediente para encontrar o camisa 11.

A grande maioria estava com a camisa do Santos, mas Guilherme viveu uma cena inusitada. Dois jovens torcedores do Corinthians enfrentaram a fila e posaram para uma foto. Um deles ainda pediu para que o jogador assinasse um boné do Timão.

Em tom de brincadeira, o atacante expulsou os dois e disse que não iria nem falar com eles. O episódio rendeu risadas e a dupla de corintianos saiu sorridente.

