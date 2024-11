Artur Jorge valoriza Botafogo após vitória sobre o Palmeiras: "Não foi surpresa o que nós fizemos"

O Botafogo venceu o Palmeiras nesta terça-feira, por 2 a 1, e abriu três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico Artur Jorge valorizou o elenco carioca e disse que não se surpreendeu com a superioridade apresentada sobre o Verdão.

"A equipe estava trabalhando bem, estava mentalmente disposta a lutar até a última gota de suor para aquilo que eram os nossos objetivos. Os resultados não aparecendo temos que saber que nem sempre é por mal desempenho nosso. Mostramos exatamente isso. Tivemos um jogo bem disputado, intenso. Um bom jogo de futebol para mostrar as duas melhores equipes do futebol brasileiro. E nós conseguimos ser superiores. Portanto, levando em conta essa superioridade e a forma como conseguimos apresentar e ter essa dominância em termos de jogo, demonstra muito a capacidade dessa equipe. Não foi surpresa para mim o que nós fizemos. Fizemos aquilo que nos propusemos a jogar e aquilo que os jogadores também estavam dispostos a fazer", afirmou Artur Jorge, em coletiva após o jogo.

Com 73 pontos, o Botafogo se distanciou do vice-líder Palmeiras na liderança do Brasileirão. Apesar da boa vantagem, o técnico do Botafogo pregou cautela na briga pelo título.