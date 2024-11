Abel reconhece mérito do Botafogo em vitória sobre o Palmeiras e avisa: "O campeonato ainda não acabou"

O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, no Allianz Parque, em duelo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira reconheceu o mérito do adversário para conseguir o resultado, mas não deixou de deixar queixas contra a arbitragem. O treinador palmeirense também não jogou a toalha pelo título.

"Não sei se viram o mesmo jogo que eu. No final, nosso adversário acabou tendo mérito naquilo que foi a vitória, no desempenho técnico em comparação com o Palmeiras. Os primeiros 15, 20 minutos foram completamente nossos. Tivemos uma bola do Gómez, de cabeça, igual ao terceiro gol do adversário. Eles fizeram e nós não. Tivemos uma bola no poste do Rony, mais uma finalização na cara do gol, um cabeceio do Rocha para fazer 1 a 1", disse.

A reclamação do treinador seguiu a de Gustavo Gómez, que também reclamou após o jogo. Abel apontou erro na marcação do escanteio que originou o gol do Botafogo. Alex Telles cobrou, mandou para Almada, que ajeitou para Gregore bater livre de dentro da área.