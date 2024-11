Saiba o que o São Paulo precisa fazer para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

No último sábado, após o empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores. No entanto, o Tricolor Paulista ainda pode se classificar para a fase de grupos da competição continental.

Para isso, o São Paulo teria que terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, com exceção do Flamengo, já garantido na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, a equipe ocupa a sexta posição, com 59 pontos.

O Tricolor possui três pontos a menos que o próprio Rubro-Negro, quinto colocado. O Fortaleza, com 64, aparece na quarta colocação, enquanto o Internacional é o terceiro, com 65. Botafogo e Palmeiras dividem a liderança do torneio, mas o time do Morumbi não consegue mais alcançá-los.