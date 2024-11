Palmeiras volta a vencer o Ceará e avança à final da Copa do Brasil sub-20

Nesta terça-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-20, o Palmeiras visitou o Ceará no Estádio Presidente Vargas, venceu por 2 a 0 e avançou à final. Os dois gols foram marcados por Giulio. No duelo de ida, o time paulista já havia goleado por 5 a 1.

O Palmeiras chega na decisão com seis vitórias, um empate e uma derrota ao longo do torneio. A equipe deixou para trás o União ABC, Coritiba e Cruzeiro nas fases anteriores. Do outro lado, o Ceará se despede com quatro triunfos, um empate e duas derrotas.

Agora, a equipe paulista aguarda o vencedor do duelo entre São Paulo e Bahia, para saber quem será seu adversário na final.