Mayke sente dores na coxa após entrar, é substituído e vira problema no Palmeiras

Com a saída de Mayke, Agustín Giay entrou aos 25. Mayke passará por reavaliação médica no Palmeiras para saber qual o problema. Confirmada a lesão do atleta, o Verdão ficaria apenas com Giay à disposição no setor, uma vez que Marcos Rocha está lesionado.

Marcos Rocha vem sendo desfalque no Palmeiras desde a semifinal do Paulistão, quando saiu de campo ainda no início do primeiro tempo do clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque. O atleta trata de uma lesão na coxa esquerda e ainda não deu início ao processo de transição física.

Mayke teve 2024 complicado pelo Palmeiras e acumulou algumas lesões, o que atrapalhou sua sequência. Neste ano, vinha alternando a titularidade com Marcos Rocha no início da temporada e ainda não havia tido problemas físicos.