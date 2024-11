Gómez reclama do primeiro gol sofrido pelo Palmeiras e detona árbitro: "Cada vez pior"

O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gregore, Savarino e Adryelson anotaram os gols cariocas, enquanto Ríos diminuiu para o Verdão.

Zagueiro e capitão do Verdão, Gustavo Gómez saiu de campo insatisfeito com a arbitragem. O atleta apontou um erro da arbitragem no primeiro gol do Botafogo. Na análise do paraguaio, o escanteio que deu início à jogada do tento botafoguense foi marcado de forma equivocada.

"Acho que começamos muito bem o jogo, criamos chance para fazer o gol, mas não fomos eficazes. E eles fizeram o gol em um escanteio que nós, dentro, não achamos que foi, mas o árbitro é Fifa, achamos que é o melhor, mas há um tempo contra nós... não gosto de reclamar, mas um árbitro Fifa tem que treinar, melhorar. Acho os últimos jogos dele muito fracos, mas ele tem que evoluir, trabalhar. Todos erramos, mas o Sampaio (Wilton Pereira Sampaio) está cada vez pior", disse à TV Globo.