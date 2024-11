Flamengo empata e perde chance de superar o Fortaleza na tabela do Brasileiro

O panorama do confronto não mudou no início do segundo tempo e o Flamengo continuou com o controle do jogo. Aos 17, num dos lances de maior perigo da partida, pressão do Fla na área que resultou num chute de Michael à queima-roupa que João Ricardo defendeu.

Três minutos depois, o volante Erick Pulgar foi imprudente e deslizou num carrinho perigoso e recebeu o segundo cartão amarelo e, na sequência, o vermelho. Com um jogador a menos em campo, o Fla teve de alterar seu posicionamento em campo. Filipe Luiz tirou Michael e Plata para as entradas de Alcaraz e David Luiz.

Com a vantagem numérica, o Fortaleza passou a jogar mais no campo do adversário, que recuou suas linhas e abriu mão de controlar a posse de bola. Mas mesmo com toda a pressão e o apoio da torcida, a equipe cearense parou na sólida defesa rubro-negra.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA-CE 0 X 0 FLAMENGO-RJ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)