Bellingham espera jogo duro contra o Liverpool e fala sobre mudanças de posição com Ancelotti

Com a chegada de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti teve de mudar o esquema tático para adaptar o francês, agindo diretamente na maneira com que Bellingham atua. Entretanto, o inglês disse não se sentir prejudicado com a mudança.

"Foi como qualquer adaptação. As contratações mudam a dinâmica e a abordagem, mas mostrei que posso jogar em várias posições. Não me sinto afetado por isso, nem nada. Sempre planejamos uma equipe para qualquer jogo. Kylian está muito bem e sua contribuição foi muito positiva. Estou convencido de que ele jogará ainda melhor", falou o meia.

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield, pela Liga dos Campeões.