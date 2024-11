Com contrato até o fim do ano, Laquintana pode encerrar passagem pelo Santos sem participações em gols

A passagem de Laquintana no Santos pode estar chegando ao fim. Com contrato até o fim do ano, o uruguaio foi emprestado ao Peixe pelo RB Bragantino, mas não conseguiu desencantar.

Ao todo, Laquintana disputou 11 jogos com a camisa do Peixe, com 337 minutos somados. Nestas oportunidades, o atacante uruguaio não conseguiu marcar um gol nem conceder uma assistência.

Ele foi contratado como mais uma opção no ataque do elenco santista. No entanto, disputou apenas dois jogos como titular e não conseguiu cavar seu espaço dentro do grupo.